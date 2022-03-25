رسالة من أمير قطر إلى رئيسة البرلمان الأوروبي.. لماذا؟!

العالم - قطر

سلم الرسالة سفير قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "عبدالعزيز بن أحمد المالكي"، إلى مدير مكتب رئيس البرلمان الأوروبي "أليساندرو كيوكاتي".

وفي 21 فبراير/شباط الماضي، وقَّعت قطر والاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية اتفاقية بشأن تأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الدوحة وامتيازاتها وحصاناتها.

ويهدف تأسيس البعثة إلى "تعزيز العلاقات القطرية الأوروبية، والمضي بها قدماً لتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين".

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية "جوزيب بوريل"، أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، افتتاح بعثة للاتحاد بقطر في 2021، ضمن جهوده لزيادة تمثيله في منطقة الخليج الفارسي، مشيراً إلى أنه يقوم بإعداد خطة "تواصل مشترك" مع الخليج الفارسي سيقدمها للمفوضية الأوروبية في الربيع المقبل.

وعلى مدار السنوات الماضية، أبدت قطر والاتحاد الأوروبي، في أكثر من مناسبة، رغبتهما في تعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات.