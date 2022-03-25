البرازيل تدين العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا

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ووصف الوزير البرازيلي، هذه العقوبات، بأنها غير قانونية وشدد على أنها تنتهك مصالح الدول التي تستفيد وتستخدم الموارد الروسية.

وأضاف الوزير، في حديث نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ البرازيلي: "لا توافق البرازيل على تطبيق عقوبات انتقائية أحادية الجانب. هذه الإجراءات بالإضافة إلى كونها غير قانونية بموجب القانون الدولي، تتعارض بشكل خاص مع المصالح العاجلة لبعض الدول، وخاصة إمداد الدول الأوروبية بالنفط والغاز".

وأشار كارلوس فرانسا، إلى أن هذه العقوبات تؤثر على الضروريات الأساسية لبقاء جزء كبير من سكان العالم على قيد الحياة، والخطر الرئيسي فيها هو أن عواقبها على المدى المتوسط، ​​ستطال العالم النامي، وليس روسيا.

وقال: "في غضون ذلك، تحمي الدول المتقدمة نفسها من أسوأ هذه العواقب".