الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢
٠٧:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

البرازيل تدين العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا

البرازيل تدين العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرانسا، عن معارضته للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

العالم _ الأميرکيتان

ووصف الوزير البرازيلي، هذه العقوبات، بأنها غير قانونية وشدد على أنها تنتهك مصالح الدول التي تستفيد وتستخدم الموارد الروسية.

وأضاف الوزير، في حديث نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ البرازيلي: "لا توافق البرازيل على تطبيق عقوبات انتقائية أحادية الجانب. هذه الإجراءات بالإضافة إلى كونها غير قانونية بموجب القانون الدولي، تتعارض بشكل خاص مع المصالح العاجلة لبعض الدول، وخاصة إمداد الدول الأوروبية بالنفط والغاز".

وأشار كارلوس فرانسا، إلى أن هذه العقوبات تؤثر على الضروريات الأساسية لبقاء جزء كبير من سكان العالم على قيد الحياة، والخطر الرئيسي فيها هو أن عواقبها على المدى المتوسط، ​​ستطال العالم النامي، وليس روسيا.

وقال: "في غضون ذلك، تحمي الدول المتقدمة نفسها من أسوأ هذه العواقب".

روابط ذات صلة

وزير الزراعة السوري يبحث مع السفير البرازيلي تطوير التعاون الزراعي

البرازيل..ارتفاع قتلى فيضانات في ولاية ريو دي جانيرو  إلى 171

ارتفاع قتلى فيضانات البرازيل إلى 139

البرازيل حريصة على تعزيز وتطوير علاقتها الزراعية مع ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بملبغ هائل ..قطر تجدد منحتها لإعادة إعمار غزة

في عشية العام الثامن للعدوان.. اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"

الجيش الليبي يحذر من العنف وعودة الانقسام

بايدن يزور اليوم مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا

منتخب إيطاليا يفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بالسقوط أمام مقدونيا الشمالية

شاهد..عبداللهيان يرحب بعودة العلاقات بين طهران والرياض