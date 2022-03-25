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منتخب إيطاليا يفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بالسقوط أمام مقدونيا الشمالية

منتخب إيطاليا يفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بالسقوط أمام مقدونيا الشمالية
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد خسارته المفاجئة أمام ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 1 - 0 في نصف النهائي، في المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "رينزو باربيرا" في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

العالم - رياضة

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة منتخب إيطاليا مع ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية، وفي الشوط الثاني سجل ألكسندر ترايكوفسكي هدف فوز منتخب مقدونيا الشمالية بالمباراة، في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

ويواجه منتخب مقدونيا الشمالية نظيره منتخب البرتغال في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، مساء الثلاثاء المقبل.

وبدأ منتخب إيطاليا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: فلورينزي، مانشيني، باستوني، إيمرسون.

الوسط: باريلا، جورجينيو، فيراتي.

الهجوم: إيموبيلى، بيراردي، إنسيني.

وفشل منتخب إيطاليا فى التأهل لكاس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد غيابه عن مونديال روسيا 2018.

وفشل منتخب الأزوري في التأهل المباشر إلى مونديال 2022، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة خلف المنتخب السويسري.

وجمع منتخب إيطاليا خلال التصفيات الأوروبية 16 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 4 مواجهات وعدم تلقي أية هزائم.

بينما تأهل منتخب مقدونيا الشمالية الى ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بعدما احتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة، حصدهما من 5 انتصارات و3 تعادلات وخسارتين في جدول ترتيب المجموعة العاشرة.

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منتخب إيطاليا يفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بالسقوط أمام مقدونيا الشمالية

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