بملبغ هائل ..قطر تجدد منحتها لإعادة إعمار غزة

العالم - قطر

وقال "العمادي"، الخميس، خلال زيارته مؤسسة بيت الصحافة بغزة، إنه "تم اعتماد المنحة القطرية بمبلغ 360 مليون دولار لقطاع غزة، والتي تشمل وقود محطة توليد الكهرباء، ومبلغ الـ100 دولار التي تصرف للأسر المتعففة والفقيرة شهرياً، وأشياء أخرى".

وحول تصاريح العمال الغزيين إلى الداخل المحتل، بين "العمادي"، أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي قبل 6 أشهر على منح قطاع غزة 30 ألف تصريح عمل، مبيناً أنه سيتم رفع العدد تدريجياً ولكن المشكلة تتعلق بالقدرة الاستيعابية لحاجز بيت حانون "إيرز".

وكان قد وصل في ساعة مُبكرة من فجر يوم الأربعاء، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمارة قطاع غزّة، السفير محمد العمادي، إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون، لمتابعة المشاريع القطرية وصرف المنحة المالية للأسر المتعففة.