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شاهد..عبداللهيان يرحب بعودة العلاقات بين طهران والرياض

الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بعودة علاقات بلاده الطبيعية مع السعودية وإحياء العلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم - خاص بالعالم

وقال وزير الخارجية الايراني خلال مؤتمر صحفي في بيروت: "إن الجمهورية الاسلامية ترحب بعودة العلاقات مع السعودية، لكنها تلقت حتى الان رسائل متباينة من المملكة وكبار مسؤوليها، نتوقع يتصرف السعوديين وفق لمصلحة وخير المنطقة".

ووصل وزير الخارجية الايراني امير حسين عبداللهيان يوم الخميس الى لبنان متوجها من سوريا والتقى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ثم اجتمع مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب.

وزار امير عبد اللهيان امس الاربعاء دمشق والتقى كبار المسؤولين السوريين بمن فيهم الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية السوري ثم غادر اليوم دمشق متوجها الى بيروت.

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