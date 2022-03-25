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آلاف المصلين يشهدون "فجر يوم الأرض" في الأقصى

آلاف المصلين يشهدون
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

شهد آلاف المصلين صلاة الفجر، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، تلبية لحملة "الفجر العظيم".

العالم - فلسطين

ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ونشطاء فلسطينيون، أمس، إلى المشاركة الفاعلة في جمعة "فجر يوم الأرض" بمناسبة الذكرى الـ46 ليوم الأرض، "اعتزازاً بأرضنا التاريخية، ودفاعاً عن ثوابتنا ومقدساتنا" وفق بيان الحركة.

واحتشد آلاف المصلين في المسجد الأقصى المبارك، وامتلأت المصليات المسقوفة بالمصلين، بينهم عائلات ضمت نساء وأطفالاً، رغم الأجواء الماطرة والبرد الشديد.

وكان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، قد دعا مساء الخميس، إلى المشاركة الواسعة في حملة الفجر العظيم، إلى جانب شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وإقامة صلاة القيام والتراويح في باحاته خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد صبري على أن "إحياء الفجر العظيم يعدّ تحفيزا لإقامة ركن أساس وفريضة مهمة من فرائض المسلمين، في بقعة مباركة ومستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي وعربدة مستوطنيه يوميا"، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاقتحامات المتكررة للأقصى.

يذكر أن فكرة "الفجر العظيم" انطلقت من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة) في كانون الأول/ديسمبر 2019، "تأكيدًا على إسلامية المسجد، وحمايته من الأطماع الإسرائيلية" وفق القائمين عليها، لينضم بعدها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة وغزة، وفي دول عربية وإسلامية.

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