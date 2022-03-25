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تقرير يكشف سبب محاولة تل أبيب إقناع واشنطن ببيع طائرات F-15 لمصر

تقرير يكشف سبب محاولة تل أبيب إقناع واشنطن ببيع طائرات F-15 لمصر
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع "والا" العبري بأن تل أبيب تعمل على إقناع الولايات المتحدة بالموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 لمصر.

العالم _ الأميرکيتان

وقال الموقع في تقرير إن "هذه الجهود تأتي في إطار جهود تل أبيب لتحسين العلاقات بين القاهرة وواشنطن".

ونقل عن مسؤولين في كيان الاحتلال زاروا واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة، قولهم إنهم أبلغوا نظراءهم في البيت الأبيض، ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية في واشنطن أنهم يؤيدون صفقة بيع مقاتلات F-15 متقدمة لمصر.
ووفقا للمسؤولين، فإنه "من الأفضل للولايات المتحدة وأيضا لإسرائيل بأن يتزود الجيش المصري بأسلحة أمريكية وليس أسلحة روسية أو صينية".

وكان الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس خلال العام الماضي يحثون إدارة بايدن على ربط المساعدات العسكرية لمصر بتحسين القاهرة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.

كما أن هناك مخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس من الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لكيان الاحتلال في المنطقة.

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