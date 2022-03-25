من مفاعيل الحرب في اوكرانيا إضعاف الدولار الأميركي

العالم - خاص بالعالم

وقال دنورة في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة لتطورات الحرب في اوكرانيا، إن روسيا وأوكرانيا شعبان يتشاركان بالثقافة والحضارة ولا يمكن لبوتين أن يضرب الشعبين ببعضهما.

واوضح دنورة أن من مفاعيل هذه الحرب في اوكرانيا هو إضعاف الدولار الاميركي حيث أن الصفقات الاقتصادية بين روسيا والصين ستقوض بالتأكيد من الدولار في العالم.

وأكد الباحث السياسي أن العقوبات على روسيا لم تؤثر عليها فحسب بل ستدخل العالم في أزمة اقتصادية كبيرة، معتبرا أول المتضررين اقتصاديا في هذه الحرب وبعد فعل العقوبات هي الشعوب الأوروبية والأميركية والأوكرانية.

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