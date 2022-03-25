الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

باحث استراتيجي:

من مفاعيل الحرب في اوكرانيا إضعاف الدولار الأميركي

الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي أسامة دنورة، أن العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا تسير حسب ما خطط له القادة الروس ليخلصوا أوكرانيا من النازيين الجدد.

العالم - خاص بالعالم

وقال دنورة في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة لتطورات الحرب في اوكرانيا، إن روسيا وأوكرانيا شعبان يتشاركان بالثقافة والحضارة ولا يمكن لبوتين أن يضرب الشعبين ببعضهما.

واوضح دنورة أن من مفاعيل هذه الحرب في اوكرانيا هو إضعاف الدولار الاميركي حيث أن الصفقات الاقتصادية بين روسيا والصين ستقوض بالتأكيد من الدولار في العالم.

وأكد الباحث السياسي أن العقوبات على روسيا لم تؤثر عليها فحسب بل ستدخل العالم في أزمة اقتصادية كبيرة، معتبرا أول المتضررين اقتصاديا في هذه الحرب وبعد فعل العقوبات هي الشعوب الأوروبية والأميركية والأوكرانية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

البرازيل تدين العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا

ترامب يرفع دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون.. والسبب روسيا!

مجموعة السبع تحذّر روسيا من استخدام هذه الأسلحة بأوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير عبد اللهيان يلتقي عددا من النخب اللبنانية

فيرشينين: قمة الدول الضامنة لعملية أستانا في إيران ما زالت على جدول الأعمال ‏ 

الامم المتحدة ترفض إقامة معرض لكيان الاحتلال في مقرها

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الأردن

الأردن يشهد قمة رباعية عربية

وزير الخارجية العراقي يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة