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لافروف يؤكد أن أكثر دول العالم لم تقبل بالعقوبات ضد روسيا وما يسعى إليه الغرب من عالم أحادي القطب هو مجرد وهم

الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

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