شاهد.. السعودية عالقة بعنق الزجاجة في اليمن

العالم - اليمن

الاحصائيات الرسمية تكشف عن سقوط اكثر من 46 الف ضحية بفعل غارات تحالف العدوان السعودي الاماراتي على اليمن منذ اندلاعه في الـ26 من مارس عام 2015، حيث تجاوز عدد غارات العدوان طيلة سبع اعوام 58 الفا.

امام الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على الاجواء والمياه والحدود البرية اليمينة أدى الى وفاة 59 الفا فيما رجحت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع العدد الى أكثر من ذلك بكثير بسبب استمرار نقصان المواد الغذائية والطبية وزيادة انتشار الاوبئة والامراض الى جانب أزمة المشتقات النفطية الت أوجدت أسوأ أزمة انسانية على صعيد البشرية بحسب تقارير الامم المتحدة.

وعلى الرغم من حجم الخسائر المادية والبشرية التي خلفها العدوان، لم يفلح في تحقيق مأربه في اليمن وفشل في اعادة ما اسماه بالشرعية ومن يمثلون الشرعية لايزالون يقبعون في فنادق السعودية.

تحالف العدوان لم يفشل في دحر القوات اليمنية واللجان والسيطرة على كامل التراب اليمني فحسب، بل وضع نفسه في عنق الزجاجة بعدما غيرت هذه القوات موازين القوي وفرضت معادلة الردع ببسط سيطرتها على معظم الاراضي اليمنية بعدما تمكنت من تحريرها من مرتزقة تحالف العدوان وحققت انتصارات باهرة.

وبعد سبعة اعوام من العدوان، القوات اليمنية تحولت الى موقع الهجوم وشنت عشرات الهجمات الصاروخية الباليستية، على مواقع حساسة في العمق السعودي كما استهدفت بأسراب من الطائرات المسيرة مواقع عسكرية وحساسة في مدن وعواصم السعودية والامارات مما جعل منها قوة لايستهان بها ويحسب لها الف حساب.