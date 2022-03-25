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الامم المتحدة ترفض إقامة معرض لكيان الاحتلال في مقرها

الامم المتحدة ترفض إقامة معرض لكيان الاحتلال في مقرها
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

رفضت الجمعية العامة للامم المتحدة إجابة طلب كيان الاحتلال الاسرائيلي إقامة معرض لوحاته التي تتعارض مع القانون الدولي في المقر الأممي بنيويورك.

العالم - الاحتلال

وأفادت القناة /12/ العبرية، اليوم الجمعة، إن الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، طلب إقامة معرض يحمل عنوان "الكنيست يحتفل بعامه السبعين - البرلمان يصوغ المجتمع الإسرائيلي"، عُرض سابقا في مطار بن غوريون في عام 2019.

وجاء في رد الأمم المتحدة على الطلب: "يُرجى محو الصورة رقم 43 وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، فإن القانون الأساسي الإسرائيلي الذي مرر في عام 1980، والذي اعتمد أن القدس عاصمة إسرائيل، غير صالح من وجهة نظرنا".

وأضافت: "هذه قضية حساسة، والمعلومات الواردة تتعارض مع القانون الدولي".

وأفادت القناة العبرية، بأن "الأمم المتحدة طلبت من إسرائيل أيضاً؛ إزالة النص المصاحب لصورة الكنيست الذي يصف القدس بأنها العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ومدينتهم المقدسة".

وقالت الأمم المتحدة: "هذا الاقتباس لا صلة له بالصورة، وسيساعد محوه على منع التناقضات مع القانون الدولي والحساسيات السياسية".

وردا على هذه الطلبات؛ قدم سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، احتجاجا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب منه عرض المعرض دون تعديلات.

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