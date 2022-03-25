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بالصور.. حريق يتسبب بتضرر 220 محلاً داخل سوق في بغداد

بالصور.. حريق يتسبب بتضرر 220 محلاً داخل سوق في بغداد
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

تسبب حريق اندلع داخل سوق بغداد الجديدة بتضرر 220 محلاً تجارياً في العاصمة.

العالم-العراق

وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق بعدد من المحال التجارية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني كافحت حريقا اندلع بعدد من المحال التجارية ضمن منطقة بغداد الجديدة".

واضاف المصدر، أن"سبب الحريق تماس كهربائي في احد محال القصابة ادى الى اشتعال السوق المسقف المتكون من بسطيات بيع الخضار والملابس المستعملة ومحال العطور، ومن شدة الحريق التهمت النيران قوالب المبنى المنشأ حديثا المجاور لذلك السوق".

واشار الى انه "يقدر عدد البسطيات المتضررة ٢٢٠ بسطية ومحل، اضافة الى تضرر قالب البناء للبناية المجاورة، دون اضرار بشرية فقط اضرار مادية".

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