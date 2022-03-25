شاهد..سخونة الميدان في أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

اعلنت الدفاع الروسية تدمير مستودع كبير للوقود خارج العاصمة كييف، في هجوم صاروخي استخدمت فيه صواريخ مجنحة، من طراز كاليبر أطلقت من البحر، مضيفة أن المستودع هو الأكبر المتبقي لدى القوات الاوكرانية، و كان يستخدم لإمداد هذه القوات وسط البلاد.

من الجانب الأوكراني، اعلن مصدر مسؤول في منطقة دنيبرو غرب دونيتسك أن صاروخين روسيين أصابا وحدة عسكرية أوكرانية في ضواحي المدينة، وتسببا بدمار كبير، وان رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين الأنقاض.

هيئة الأركان الأوكرانية، اعلنت مقتل 40 جنديا روسيا وتدمير آليات، في صد هجوم على منطقة باريشيفكا بكييف، التي باتت محور العمليات الأساس، مضيفة أن القوات الأوكرانية مازالت تسيطر على مدينة تشيرنيهيف، وتعيق تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة، مشيرة إلى أن القوات الروسية تستعد لتجديد هجومها على محوري بروفاري وبروسيبل شرقي العاصمة، وأن الانفصاليون يحاولون تطويقها، مؤكدة إسقاط مقاتلة روسية وطائرة مسيرة وأربع صواريخ كروز.

هذا فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مدن ومواقع دفاعية تبعد35 كلم شرق كييف، مرجحة مواصلة دفع القوات الروسية للتراجع من كييف.

الى ذلك اعلنت هيئة الأركان أن محاولات من أسمتهم بقوات العدو للسيطرة على شرقي البلاد لم تفلح، وأن الانفصاليين نجحوا جزئيا في المحافظة على المناطق التي سيطروا عليها في دونيتسك ولوغانسك، وشددت على أن القوات الاوكرانية تواصل عملياتها الدفاعية في دونيتسك وسلوبوزانسكي وأجزاءً من مناطق تفاريا.