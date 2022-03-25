قناة العالم
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢
١١:٥٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مراسلة العالم: الكيان الإسرائيلي يعلن عن استضافة قمة إقليمية دبلوماسية غير مسبوقة الأسبوع المقبل
موفد العالم: تناول وزير الخارجية الإيراني آخر التطورات في لبنان مع كبار المسؤولين اللبنانيين
موفد العالم: تناول وزير الخارجية آخر التطورات في لبنان مع كبار المسؤولين اللبنانيين
الرئيس اللبناني يستقبل وزير الخارجية الإيراني في قصر بعبدا
لافروف يؤكد أن أكثر دول العالم لم تقبل بالعقوبات ضد روسيا وما يسعى إليه الغرب من عالم أحادي القطب هو مجرد وهم
لافروف: العقوبات الغربية لن تفلح في عزل روسيا عن العالم
السيد حسن نصر الله وحسين أمير عبداللهيان يناقشان آخر التطورات في لبنان والمنطقة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بيروت
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن قصف أحد أكبر مستودعات الوقود في ضواحي كييف باستخدام صواريخ مجنحة من طراز كاليبر
بايدن: الولايات المتحدة سترد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية في الهجوم على أوكرانيا
مراسلة العالم: الكيان الإسرائيلي يعلن عن استضافة قمة إقليمية دبلوماسية غير مسبوقة الأسبوع المقبل
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
الحرب بين روسية وأوكرانيا وإستراتيجية الناتو
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦
خاص بالعالم- مراسلون
هاشتاغ.. عملية بئر السبع في التواصل الإجتماعي
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٤
أهم الأخبار
مستجد تصفيات مونديال 2022 من زاوية قناة العالم
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨
خاص بالعالم- مراسلون
طهران- بيروت ومقترحات إيرانية لحل الازمة الراهنة العراق.. مخاض تشكيل الحكومة الجديدة
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢
خاص بالعالم- مراسلون
هل ما وقع في بئر السبع كابوس العدو تحقق فعلياً؟
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد.. سياسية الاحتلال الجديدة لقمع فلسطينيي النقب
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
أمير عبد اللهيان يلتقي الرئيس اللبناني
شاهد..سخونة الميدان في أوكرانيا
الرئيس الموريتاني يدعو إلى اليقظة على الحدود المالية
تقرير يكشف سبب محاولة تل أبيب إقناع واشنطن ببيع طائرات F-15 لمصر
بالصور.. حريق يتسبب بتضرر 220 محلاً داخل سوق في بغداد
مقالات و تحليلات
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
جعبة أمير عبداللهيان دسمة..!
عملية بئر السبع.. هل هي مقدمة لانفجار الوضع داخل الكيان المحتل؟
هل بدأت الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال مبكرا ودون انتظار شهر رمضان؟
الأردن في المنطقة الوسطى لا يزعل «الناتو»... ولا يغضب الروس
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.