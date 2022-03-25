صنعاء تعتمد على النفس الطويل والهدف هو تحرير كل شبر من اليمن

العالم – اليمن

في تصريح لـ" المسيرة" قال الفريق الرويشان إن "خبراء الجيش واللجان الشعبية يعتمدون على تكتيكات متغيرة بحسب كل معركة وميدانها"، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي لقواتنا المسلحة هو تحرير كل شبر من اليمن.

وأشار إلى أن دول العدوان هي أنظمة هشة سياسيا وأمنيا وتتأثر بأي عملية تستهدف عمقها كما حدث في عمليات "إعصار اليمن"، لافتًا إلى أن الغرب لا يعطي لأنظمة دول العدوان المنظومات الدفاعية التي تجعلها في أمان.

أما بخصوص معركة مارب أكد الفريق الرويشان هي معركة واحدة ضمن المعارك الجارية على امتداد مسرح المواجهة في اليمن، مشيرًا إلى أن صنعاء تعتمد على النفس الطويل سواء بمعركة مارب أو بالجبهات الأخرى الموازية لها.

وأوضح أن 12 مديرية من أصل 14 في مارب أصبحت محررة والدعوة لا زالت مفتوحة للمغرر بهم للعودة إلى صف الوطن.

وعلى الصعيد الإنساني في اليمن قال الفريق الرويشان "نحن أمام عدو لا يراعي الجوانب الإنسانية واليمن هي الدولة الوحيدة التي عاشت عدوانا يحاصر فيه 25 مليون نسمة".

وأضاف أن "عمليات إعصار اليمن وكسر الحصار أكدت أن معركة رفع الحصار تساوي معركة مواجهة العدوان".

وأكد الفريق الرويشان أن لدى القوات المسلحة استراتيجية طويلة المدى والمضي في العمليات تحدده القيادة بحسب معطيات الميدان.

وفي ختام تصريحه قال الرويشان "نحيي رجال القوات المسلحة والأمن فهؤلاء سيكتب التاريخ أسماءهم وهم الذين يسطرون ملاحم المجد والبطولة".