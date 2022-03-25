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العراق يدعو الصومال لدفع الديون المترتبة عليها..

العراق يدعو الصومال لدفع الديون المترتبة عليها..
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

طالبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، جمهورية الصومال بتسديد الديون المترتبة عليها لصالح العراق.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن "وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والمتعددة الأطراف، قحطان طه خلف، التقى مع وزير خارجية جمهورية الصومال عبدى سعيد موسى، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي تعقد أعماله في إسلام آباد".

وأضافت: "جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء بها، كما جرى مناقشة آلية تسديد جمهورية الصومال للديون المترتبة عليها لصالح العراق".

ووجه خلف دعوة، لوزير خارجية جمهورية الصومال، وكذلك لوزير المالية لزيارة العراق وإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين لغرض الاتفاق على آلية وتوقيتات التسديد.

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