خيارات محدودة لــ 3 قمم أوروبية أميركية حيال العملية العسكرية الروسية

العالم - خاص بالعالم

لكن النتائج العملية المحدودة للاجتماعات المتتالية مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي ومجموعة السبع، أكدت على الخيارات المحدودة التي تمتلكها العواصم رغم تحالفها الوثيق في مواجهة موسكو.



الرئيس الاميركي أكد أن أهم ما ينبغي على الاميركيين والاوروبيين القيام به هو وحدة الصف.وقال ان الرئيس الروسي كان يراهن على انقسام الحلف الأطلسي وتعهد بالعمل لمواجهة تلك التوجهات.

بايدن كان صريحا عند اجابته على سؤال خلال مؤتمر صحفي، حيث اوضح أن العقوبات التي أعلنها قادة الناتو والاتحاد الأوروبي، لم تهدف للتصدي للغزو الروسي، إنما لما اسماه بزيادة المعاناة على نظام بوتين على حد تعبيره.



وقال جو بايدن الرئيس الأميركي:"نحن نجتمع معا لتقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، لقد أصدر بوتين موارد الطاقة لروسيا لإكراه جيرانها والتلاعب بهم. هذه هي الطريقة التي استخدمها. لقد استخدم الأرباح لقيادة آلته الحربية".



ورغم الصورة اللافتة للقادة في الاجتماعات الثلاثية في بروكسل، الا انه لم يعلن أي قرار جديد يذكر بشأن تدابير جريئة.

وتقول مصادر غربية انه ورغم القيود المالية غير المسبوقة المفروضة على موسكو الا انها لم تنجح في وقف العملية العسكرية الروسية.

وتخشى الدول الأوروبية الكبرى اتخاذ إجراءات تستهدف إمدادات الغاز الروسي خشية التداعيات على أمن الطاقة لديها.



اما روسيا فقد وصفت موسكو رغبة الغرب في استعادة العالم أحادي القطب بأنها وهم.



فيما أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي:"رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته في الشؤون الدولية وإخضاع كل شيء وكل دولة وعودة العالم أحادي القطب ليست سوى وهم، وهي تطلعات تسبب توترا خطيرا في العلاقات الدولية".



من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بدء الناتو تعزيز الجناح الشرقي والاقتراب من الروسيا،قد انطلقت قبل الإعلان عن ذلك القرار، وقال ان الامر خلق خطرا ، وأصبح سببا لقلق موسكو.



وكانت القمة الاستثنائية لحلف الناتو، التي انعقدت في بروكسل، الخميس أسفرت عن قرار الحلف بتعزيز الجناح الشرقي من خلال نشر أربع مجموعات تكتيكية في رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا.

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