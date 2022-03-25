القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، ان القوات اليمنية استهدفت في العملية منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض ومنشات راس تنورة النفطي بدفعة من الصواريخ المجنحة.

الى ذلك اعلن التحالف السعودي الاماراتي ان السعودية تعرضت اليوم لاكثر من ستة عشر هجوم وان هذه الهجمات استهدفت عدد من المناطق معترفا بوقوع حرائق وخسائر في منشات نفطية وكهربائية.



ونشر ناشطون سعوديون مقاطع فيديو لحرائق هالة قالوا انها لمخازن شركة ارامكو النفطية في جدة وجيزان وظهران الجنوب.

كما تحدث الناشطون عن سماع انفجارات كبيرة وتبين الحرائق ان الخسائر في قطاع النفط كبيرة جدا حيث غطا الدخان سماء عدد من المدن السعودية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...