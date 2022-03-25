القطرية تمنح أحد مسافريها جائزة تبلغ مليون دولار

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كما فاز مسافران محظوظان آخران أحدهما من كينيا والآخر من بلجيكا، حيث حظي الأول بسيارة حديثة من طراز بورش باناميرا، في حين فاز الآخر برحلة مذهلة للذهاب والعودة على متن إحدى طائرات القطرية لطائرات رجال الأعمال، مع الإقامة في فندق من فئة 5 نجوم في المالديف.

وكانت الخطوط القطرية الحائزة على جوائز عالمية، قد أطلقت في شهر نوفمبر الماضي حملة «سافر واربح»، تكريماً لأعضاء برنامج الولاء في نادي الامتياز التابع للناقلة. وللدخول في السحب، تعيّن على المشاركين أن يكونوا من أعضاء نادي الامتياز، أو الانضمام إليه، والسفر إلى أي وجهة على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية المتنامية بين 1 نوفمبر 2021 و31 يناير 2022.

وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسرّنا أننا تمكّنا من نقل هذه الأخبار المذهلة إلى ثلاثة من الأعضاء الأوفياء في برنامج الولاء التابع للخطوط القطرية. وبوصفنا أفضل شركة طيران في العالم، فإننا ندرك أهمية مكافأة أعضاء نادي الامتياز التابع لنا، وشكرهم على ولائهم والتزامهم بنجاحنا». وأضاف الباكر: «وأودّ بالنيابة عن مجموعة الخطوط الجوية القطرية، أن أتقدم شخصياً بأحرّ التهاني إلى الفائزين بهذه الحملة. ونعدكم بالمزيد من المكافآت والجوائز التي ستقدمها الخطوط الجوية القطرية في المستقبل، ونرحّب بالجميع للانضمام إلى نادي الامتياز والمشاركة للحصول على فرصة رائعة للفوز معنا».

من جانبه عبّر السيد فرانسيس كابيس، مليونير نادي الامتياز الجديد من أصول فلبينية، والذي يعمل ممرضاً في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بلدة كراولي في المملكة المتحدة؛ عن صدمته لدى تلقّي خبر الفوز قائلاً: «أتذكر جيداً اليوم الذي شاركت فيه في حملة سافر واربح، إذ قلت آنذاك لنفسي؛ كم سأكون سعيداً إذا ابتسمت لي الأقدار وفزت بالجائزة. وأنا اليوم عاجزٌ عن التعبير عن مدى سعادتي الغامرة، وأكاد لا أصدق أنني فزت حقاً. ليس هناك حدود لما يمكنني القيام به الآن، إذ ستغير هذه الجائزة حياتي وحياة عائلتي بأسرها إلى الأبد. وسأحرص على أن أسافر مع الخطوط الجوية القطرية لبقية حياتي».

الفائز المحظوظ الثاني بالمسابقة هو السيد ألفريد ماشيرا من كينيا، وفاز بسيارة حديثة من طراز بورش باناميرا. في حين كان الفائز الثالث هو السيد أنطونين فيربوس من بلجيكا، وحصل على رحلة مذهلة لشخصين على متن طائرة القطرية لطائرات رجال الأعمال، مع الإقامة لمدة خمسة أيام في فندق سيكس سينسز لاماو من فئة خمس نجوم في المالديف، برعاية شركائنا في «زوروا جزر المالديف».