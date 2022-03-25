سلطان عمان يستقبل مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات

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كما تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العماني والإماراتي ، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

وحضر المقابلة من الجانب العماني السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطانـي والفريق أول سُلطان بن محمد النعُماني وزير المكتب السُلطاني والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، فيما حضرها من الجانب الإماراتي علي بن حماد الشامسي نائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني وعلي بن سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث وجاسم بو عتابة الزعبي رئيس دائرة المالية.