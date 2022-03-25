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سلطان عمان يستقبل مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات

سلطان عمان يستقبل مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

استقبل السلطان عمان ،هيثم بن طارق، اليوم الجمعة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ،مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات والوفد المرافق له ببيت بهجة الأنظار بولاية صحار.

العالم _عمان

كما تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العماني والإماراتي ، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

وحضر المقابلة من الجانب العماني السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطانـي والفريق أول سُلطان بن محمد النعُماني وزير المكتب السُلطاني والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، فيما حضرها من الجانب الإماراتي علي بن حماد الشامسي نائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني وعلي بن سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث وجاسم بو عتابة الزعبي رئيس دائرة المالية.

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