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مؤسسة البترول الكويتية ترقب لإجراء أكبر حركة تعيينات في القيادات العليا

مؤسسة البترول الكويتية ترقب لإجراء أكبر حركة تعيينات في القيادات العليا
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية سيعقد أولى جلساته يوم الأحد المقبل، وذلك بعد صدور مرسوم تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الرئيس التنفيذي الجديد الشيخ نواف سعود الناصر.

العالم _الكويت

وتوقعت المصادر أن يجري القطاع النفطي أكبر حركة ترقيات وتعيينات على مستوى القيادات العليا في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال الفترة المقبلة، ليدخل بذلك القطاع مرحلة جديدة وعهدا جديدا من الاستقرار.

وقالت ان هناك شواغر وظيفية كبيرة على مستوى القياديين في القطاع النفطي وينبغي الإسراع في ملء تلك الشواغر الوظيفية، ناهيك عن ان المدة القانونية لمجالس إدارات الشركات انتهت وتم التجديد لها لمدة 3 أشهر.

وأشارت إلى ان القطاع النفطي يحتاج الى استقرار لمواصلة الإنجازات خلال الفترة المقبلة، لاسيما ان القطاع عاش على مدار الأشهر الـ 4 الماضية حالة من عدم الاستقرار الإداري نظرا لشغور منصب الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة لفترة طويلة لم تحدث في تاريخ مؤسسة البترول.

وأعربت عن تفاؤلها بالمرحلة المقبلة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وذلك بعد إنجاز مشروع الوقود البيئي الضخم.

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