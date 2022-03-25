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مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلن عن إحراز تقدم كبير فيما يخص العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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