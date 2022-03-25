لماذا توقف تركيا 10 دواعش في اسطنبول؟

العالم- تركيا

وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية للقبض على 10 أشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة باسم تنظيم "داعش" ويخططون لتنفيذ عمل إرهابي في الولاية.

ونتيجة التحقيقات، نفذت الفرق الأمنية عمليات مداهمة على 13 عنوانا في 9 مناطق من اسطنبول، أوقفت خلالها 10 مشتبه بهم.

كما صادرت الفرق الكثير من المعدات الرقمية والوثائق التابعة للتنظيم.

وعلى مدى اعوام كانت تركيا تدعم تنظيم داعش الوهابي بالمال والسلاح وقد صدرت ادلة جديدة على الدعم الذي تقدمه أنقرة للتنظيمات المتطرفة، حيث كشف تقرير صدر في ديسمبر عام 2020 عن مركز "بحوث تسليح الصراعات" في بريطانيا، الذي يتعقب حركة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مناطق النزاعات حول العالم، عن دور تركيا في شراء أسلحة ومعدات إلكترونية ومواد لازمة لصناعة المتفجرات، وتوريدها إلى تنظيم "داعش".

وفي التقرير الذي يحمل عنوان "شبكات المشتريات وراء برامج تسليح داعش"، تم تتبع المشتريات الأكثر تكرارا لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بين عامي 2014 و2017.