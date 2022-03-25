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مراسلة العالم في جنيف: المبعوث الأممي الى سورية يلغي مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا عقده اليوم بعيد اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية

الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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