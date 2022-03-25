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حماس تعلق على تصريحات الاحتلال بشأن الفشل في معركة 'سيف القدس'

حماس تعلق على تصريحات الاحتلال بشأن الفشل في معركة 'سيف القدس'
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

عقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على اعتراف الاحتلال الاسرائيلي بفشله المتواصل خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، والتي عرفت باسم (معركة سيف القدس).

العالم ـ فلسطين

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن استمرار قادة جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بالحديث عن مظاهر الفشل العسكري العملياتي والاستراتيجي في معركة سيف القدس، يكشف عمق الإخفاق الذي يصاحب جيش الاحتلال في هذه المعركة، وعجزه عن تحقيق الانتصار على شعبنا ومقاومته.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن تكرار الفشل والاخفاق الذي يلاحق جيش العدو الصهيوني في كل ساحات الفعل النضالي الفلسطينى، يؤكد قدرة شعبنا ومقاومته على حسم المعركة ضد الاحتلال وتحقيق النصر الاستراتيجي بطرده من أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة معاريف العبرية عن تفاصيل جديدة حول العملية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصف ما سمي بـ “مترو أنفاق حماس”، وهي العملية التي وصفت بالفاشلة، من خلال محاولة إيهام عناصر حماس بتنفيذ “الجيش” لعملية برية من الحدود الشمالية لقطاع غزة، بهدف إجبارهم على الدخول للأنفاق ثم قصفها.

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