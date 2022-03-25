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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

3 قمم في بروكسيل تناقش الحرب بأوكرانيا، لقاء دبلوماسي في تل أبيب

3 قمم في بروكسيل تناقش الحرب بأوكرانيا، لقاء دبلوماسي في تل أبيب
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. قمم متلاحقة شهدتها القارة الاوربية تجاه العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا لم تخرج عن اطار اعلان الوحدة ورص الصفوف، ازاء موسكو.

خاص بالعالم

وتخشى دول اوروبية من انعكاسات التخلي عن مصادر الطاقة الروسية وخصوصا الغاز على الاوضاع الاقتصادية في تلك الدول، وبالتالي لا تبدو تلك القمم قد اتت بالنتائج المرجوة التي يسعى اليها في نداءاتها الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت تحذر فيه موسكو من خطط اقتراب الناتو من حدود روسيا وتعتبر ان الرغبة الغربية بعالم احادي القطب وهم كبير.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. اعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ أنها ستستضيف قمة إقليمية تاريخية الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي؛ إن القمة الدبلوماسية ستعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين في الكيان الإسرائيلي؛ بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والمغرب والبحرين، وذلك بدعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد.

وأضافت الوزارة أن الوزراء سيعقدون سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. 3 قمم في بروكسيل تناقش الحرب بأوكرانيا، لقاء دبلوماسي في تل أبيب

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