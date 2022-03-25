شاهد يحيى السريع يكشف عن نتائج عملية استهداف العمق السعودي

العالم - اليمن

وجاء في البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"

صدق الله العظيم

ردا على استمرارِ الحصارِ الظالمِ على بلدِنا وشعبنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود نفذت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعون الله تعالى عمليةَ كسر الحصار الثالثة وذلك بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير.

وذلك على النحو التالي:

استهدافُ منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة

استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة

استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة

استهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامةٍ في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية



إن القوات المسلحة ستنفذ المزيدَ من الضرباتِ النوعيةِ ضمنَ بنك أهدافِ كسرِ الحصار

وإنها لن تترددَ في توسيعِ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار

والله على ما نقول شهيد

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء الثاني والعشرين من شعبان 1443 للهجرة، الموافق للخامس والعشرين من مارس 2022م