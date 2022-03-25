البرلمان العراقي غدا على موعد لانتخاب رئيس الجمهورية..

العالم - العراق

وبحسب جدول أعمال جلسة البرلمان الذي وزعته الدائرة الإعلامية في البرلمان على الصحفيين، فإن جلسة السبت مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، على أن تعقد ظهرا.

ويتطلب انتخاب رئيس الجمهورية تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 219 نائباً من أصل 329 نائبا.

ويأتي التأكيد على عقد جلسة السبت للبرلمان وسط خلافات واسعة بين القوى السياسية بشأن منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأعلنت "الكتلة الصدرية" وائتلاف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، الأربعاء، تشكيل تحالف باسم "إنقاذ الوطن" وترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة وريبر أحمد لرئاسة الجمهورية.

فيما أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الخميس، صعوبة عقد جلسة للبرلمان، السبت، بسبب عدم التوافق معه بشأن منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وتصدرت "الكتلة الصدرية"، بزعامة السيد مقتدى الصدر، نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في تشرين الأول/اكتوبر 2021.

وحصلت الكتلة على 73 مقعدا من أصل 329، وتلاها ائتلاف "السيادة" المكوّن من أكبر كتلتين للسنة بـ71 مقعدا، بينما حل الحزب الديمقراطي الكردستاني رابعا بـ31 مقعدا.