الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: العدوان يعرف أن صواريخنا صناعة محلية ويجحد بها ويزعم أنها صواريخ إيرانية

الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واخيرا.. امريكا تفرض عقوبات ضد ميانمار

"قسد" تعتقل امراة حامل بريف الحسكة الجنوبي

بسبب بوتين.. رد ناري من برلمانية اوروبية على رئيس وزراء كندا وطالبت بطرده..

كييف تصطدم بصعوبة المفاوضات مع موسكو

البرلمان العراقي غدا على موعد لانتخاب رئيس الجمهورية..

بالفيديو.. السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و'إسرائيل'