واخيرا.. امريكا تفرض عقوبات ضد ميانمار

العالم- آسيا والباسيفيك

وأشارت في بيان لها إنها حددت 5 أفراد و5 كيانات من ميانمار، بما في ذلك فرقة المشاة الخفيفة 66.

وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة على ميانمار بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميا أن الروهينغا كانوا ضحايا "إبادة جماعية" ارتكبها الجيش البورمي.

وصنف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسميا، الاثنين الماضي، حملة القمع التي مارسها الجيش البورمي على الروهينغا في عامَي 2016 و2017 على أنها "إبادة جماعية".

وأوضح بلينكن: "لقد تم تأكيد أن عناصر في الجيش البورمي ارتكبوا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأضاف خلال زيارة لمتحف الهولوكوست في واشنطن حيث ينظّم معرض بعنوان "طريق بورما إلى الإبادة الجماعية" أن الأدلة تظهر "نية واضحة وراء هذه الفظائع الجماعية. نية القضاء على الروهينغا كليا أو جزئيا".

وفر مئات آلاف السكان من الروهينغا منذ حملة القمع العسكري التي بدأت عام 2017، وقتل أكثر من 6 آلاف شخص في الشهر الأول من المذابح.

ورُفعت قضية بخصوص ميانمار في محكمة العدل الدولية عام 2019.

يذكر أن أقلية الروهينغا البالغ عدد أفرادها المليون قبل تعرضها للهجمات، هي واحدة من الأقليات التي تعيش في إقليم راخين.

وترفض حكومة ميانمار، حيث أغلبية السكان من البوذيين، منحهم الجنسية، واستثنتهم من الإحصاء السكاني الذي أجري عام 2014، رافضة اعتبارهم أقلية قومية.