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دولة القانون تطرح مقترحين لنزاهة انتخاب رئيس الجمهورية

دولة القانون تطرح مقترحين لنزاهة انتخاب رئيس الجمهورية
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

قدم القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر البياتي، الجمعة، مقترحين ينبغي اعتمادها قبيل جلسة التصويت على رئيس الجمهورية العراقية لضمان نزاهتها وعدم تمريرها كما حصل في جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

العالم - العراق

ونقلت "السومرية نيوز" عن البياتي قوله: إن "سلب حق المكون الأكبر في ترشيح رئيس الحكومة هو امر غير صحيح ولكن الاختلافات داخل المكون الشيعي اوصلتنا الى هذا الحد ليكون المكون يمثل الثلث وهي ماساة كبيرة"، مبينا ان "هنالك تحالف ثلاثي واطار تنسيقي وسيكون يوم السبت التنافس كبير جدا لتحقيق كل طرف ما يهدف له".

واضاف، ان "الحديث عن انتخابات مبكرة مرة اخرى هي قضية اصعب من ايجاد حل للازمة الحالية على اعتبار ان الشعب العراقي لم يعد لديه الثقة الكافية بالنخبة السياسية وفي حال الإعلان عن انتخابات جديدة فربما تكون نسبة المشاركة اقل من سابقاتها وقد تنزل الى 10% ما يعني ان الانتخابات ستكون فاشلة مايجعلنا بحاجة الى الخروج من المأزق الحالي بشكل صحيح ويخدم العملية السياسية والشعب العراقي".

ولفت البياتي الى ان "الاطار ومن معه يمتلكون وبكل ثقة الثلث الضامن وهو قابل للزيادة مع اقتراب موعد الجلسة ما يجعل امكانية حصول التحالف الثلاثي على نسبة الثلثين امر صعب جدا".

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