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ارتفاع أسعار النفط بعد تعرض أرامكو السعودية لضربات يمنية

ارتفاع أسعار النفط بعد تعرض أرامكو السعودية لضربات يمنية
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

بعد استهداف القوات اليمنية منشآت أرامكو في جدة وتكبّد السعودية خسائر مالية.. أسعار النفط ترتفع، وسعر برميل النفط يصل إلى نحو 112 دولاراً.

العالم - السعودية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، بعد الخسائر التي تكبدتها بعد هجوم صاروخي أصاب منشأة التخزين التابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية المملوكة للدولة.

وارتفع خام برنت 1.20 دولار أو 0.7% إلى 119.92 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار أو 0.9% إلى 113.34 دولار.

وكان خاما برنت وغرب تكساس قد انخفضا أكثر من ثلاثة دولارات في وقتٍ سابق.

واتجه الخامان القياسيان نحو تحقيق أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ ثلاثة أسابيع. واتجه خام برنت لتحقيق قفزة أسبوعية تبلغ 10% وغرب تكساس الوسيط 8%.

وقال شهود إنّ سحابة ضخمة من الدخان الأسود شوهدت تتصاعد في جدة حيث تمتلك شركة أرامكو السعودية منشآت نفطية عدّة.

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ارتفاع أسعار النفط بعد تعرض أرامكو السعودية لضربات يمنية

مصادر تؤكد احتراق منشآت أرامكو في جدة بالكامل

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