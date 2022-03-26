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وزير الخارجية الروسي يصف ممارسات أوروبا بألمانيا النازية

وزير الخارجية الروسي يصف ممارسات أوروبا بألمانيا النازية
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

شبه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ممارسات أوروبا بأساليب ألمانيا النازية، وانتقد العقوبات التاريخية ضد موسكو معتبرا أن مصطلح "الحرب الشاملة" مستعار من أدولف هتلر.

العالم - روسيا

وقال لافروف خلال اجتماع في موسكو "لقد أعلنوا حربا هجينة فعلية، حربا شاملة ضدنا".

وأضاف أن "هذا المصطلح - الذي استخدمته ألمانيا النازية - يستعمله الآن العديد من السياسيين الأوروبيين عند الحديث عن ما يريدون فعله تجاه روسيا".

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن المسؤولين الأوروبيين لم يخفوا أهدافهم، وهي "تدمير وكسر وإبادة وخنق الاقتصاد وروسيا ككل".

ومنذ أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، فرض الغربيون تدابير غير مسبوقة ضد روسيا جعلتها الدولة الأكثر خضوعا للعقوبات في العالم.

وقالت موسكو إن عمليتها العسكرية تهدف إلى "نزع سلاح" أوكرانيا و"اجتثاث النازية" منها.

ولا يزال دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا الهتلرية عام 1945 نقطة فخر كبيرة لروسيا ومحورا مهما في خطاب بوتين الوطني.

وندد بوتين بـ"الحرب الخاطفة" الاقتصادية الغربية وقارن العقوبات بـ"المذابح المعادية للسامية التي نفذها النازيون".

كما اتهم الرئيس الروسي الغرب بالعمل على إضعاف روسيا بمساعدة "خونة محليين".

( أف ب )

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