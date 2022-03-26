البرازيل تعرض وساطتها بين روسيا وأوكرانيا

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وقال فرانسا في مقابلة مع CNN Brasil ،: "لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن نصبح وسطاء في مسائل السلام.. ما زلنا بعيدين عن المسرح الذي يتطور فيه الصراع. ومع ذلك، لا شك أن البرازيل، نظرا لموقفها المتوازن، ونهجها البناء في الأمم المتحدة، يمكنها حقا أن تسهل هذا الحوار".

ووفقا له، ترنو البرازيل إلى إجلاس موسكو وكييف على طاولة المفاوضات من أجل "الاستماع إلى كلا الجانبين"، مشددا على أن "البرازيل يمكن أن تقوم بدور مساعد ووسيط".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن على البرازيل أن تنطلق من مصالحها الوطنية في الوضع الحالي في أوكرانيا.

وأدان مندوب البرازيل الدائم لدى الأمم المتحدة تزويد أوكرانيا بالأسلحة وفرض العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ودعا إلى مراجعتها.