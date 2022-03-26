خبير أممي: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "فصل عنصري"

العالم - فلسطين

وخلال تقديمه تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قال لينك "يوجد اليوم في الأرض الفلسطينية، التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967، نظام قانوني وسياسي مزدوج، مفرط في التمييز، يمنح الامتيازات لـ700 ألف مستوطن إسرائيلي يهودي، يعيشون في 300 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية".

ونقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، عن لينك أنه "في نفس المساحة الجغرافية، يعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني، ولكنهم مفصولون بجدران ونقاط تفتيش وشوارع ووجود عسكري مترسخ، وفي ظل حكم قمعي من التمييز المؤسسي، وبدون أي سبيل إلى إقامة دولة فلسطينية حقيقية، كان العالم قد وعد، منذ فترة طويلة، بأنها من حقهم".

وتطرّق لينك إلى الأوضاع في قطاع غزة قائلا إن "مليونين آخرين من الفلسطينيين يعيشون في غزة، والتي توصف باستمرار على أنها "سجن مفتوح"، دون وصول كاف إلى الكهرباء أو المياه أو الصحة، مع اقتصاد منهار وانعدام القدرة على السفر بحرية إلى بقية فلسطين أو العالم الخارجي".

ونقل موقع الأمم المتحدة عن المقرر قوله إن "النظام السياسي الذي يعطي، عن قصد وبصورة واضحة، الأولوية في الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة دون أخرى، داخل نفس الوحدة الجغرافية، على أساس الهوية العرقية – القومية- الإثنية، هو في التعريف القانوني الدولي فصل عنصري".

وقال لينك إن "الحكم العسكري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تم إنشاؤه عمدا، بهدف فرض وقائع على الأرض، بصورة أساسية من خلال المستوطنات والحواجز، من أجل تشكيل ديموغرافية دائمة وغير قانونية تدعم الدعاوى الإسرائيلية بالسيادة على الأرض المحتلة، مع حصر الفلسطينيين في محميات أصغر وأكثر تقييدا من الأراضي المنفصلة".