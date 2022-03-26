مسؤول أوكراني: مرتزقة فاغنر متورطون في محاولة اغتيال زيلينسكي

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وأضاف لوبكيفسكي لشبكة (CNN): "لقد أرادوا اغتيال قيادة أوكرانيا: رئيسنا ورئيس وزرائنا، وتم إرسال اثنين منهم إلى أوكرانيا دون تحقيق أي نجاح"، وذكر أن "الاستخبارات الأوكرانية والقوات الخاصة المسؤولة عن حماية زيلينسكي أكدوا على صحة وجود تلك المؤامرة".

وقال: "كل هذه الوثائق والأدلة اللازمة بشأن تلك المؤامرة ستعرض على المحكمة الدولية"، مضيفا أنه لا يمكنه الكشف عن المزيد لأسباب عملية.

ولم تتمكن CNN من تأكيد هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وذكر لوبكيفسكي أن الاستخبارات الأوكرانية تتبعت المجموعة داخل وخارج أوكرانيا وأن العديد من عملاء فاغنر قتلوا داخل أوكرانيا، وتم تحديدهم من خلال بطاقات الهوية الفريدة الخاصة بهم.

وقال: "معنويات الجيش مرتفعة للغاية لأن رئيسنا موجود في كييف، وكذلك رئيس وزرائنا وبرلماننا هنا، وهذا مهم للغاية لدعم الناس على الأرض، ودعم الجيش الأوكراني وهذه إشارة جيدة للغاية للمجتمع الدولي".

يذكر أن زيلينسكي أعلن بقاءه في أوكرانيا لحشد الدفاع عنها خلال الحرب، التي دخلت شهرها الثاني.

وبرزت مجموعة فاغنر لأول مرة خلال العملية الروسية شرق أوكرانيا في عام 2014.

وقد اتهم مسؤولون أمريكيون ومراقبون لحقوق الإنسان مجموعة فاغنر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ونفى الكرملين وجود أي صلة له بتلك المجموعة، وكذلك نفى بريغوزين تورطه في أنشطتها، وهو من الأشخاص المقربين جدا من الكرملين لدرجة أنه يعرف باسم "طاهي" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والخميس، أصدرت المملكة المتحدة عقوبات ضد مجموعة فاغنر، لتصبح أحدث الدول التي أصدرت عقوبات بحق المجموعة العسكرية.