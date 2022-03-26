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7 أعوام من العدوان السعودي واليمن يصبح أقوی

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

في ثامن أعوام الصمود، بات من الواضح ان اليمن لم يكتف بما حققه من توازن في المجالات الدفاعية والهجومية تصنيعاً وتطويراً بل قطع شوطاً كبيراً لتغيير قواعد الاشتباك وتكريس معادلات الردع.

العالم - انقلاب الصورة

وحقق اليمن انجازات نوعية قضت مضاجع ائتلاف العدوان السعودي والاماراتي، حيث اعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيی سريع:"بلغ ما تمكنا من رصده من خلال الاستخبارات العسكرية من خسائر في صفوف جيش العدو السعودي خلال سبع سنوات ماضية أكثر من 10795 قتيل ومصاب في الجيش السعودي وكذلك مقتل واصابة 1251 من جيش العدو الاماراتي و9440 من مرتزقة السودان.

وأكد ان العام الثامن سيشهد عمليات عسكرية نوعية ستؤدي الی التنكيل بالعدو وتحرير المزيد من اراضينا المحتلة. وعلی العدو ان يتوقع منا المزيد من العمليات العسكرية النوعية التي قد تشمل اهدافاً حساسة ضمن بنك اهداف جديد ويشمل عواصم العدوان وابرز منشآته الحيوية.

اما عن انجازات السعودية من هذا العدوان قال المعارض السعودي عمر الزهراني:"صرح العسيري في 2015، اننا قد قضينا علی 90 بالمئة من القوة الصاروخية للحوثي وان شاء الله قادمون يا صنعاء، وجاء عام 2016، ثم 2017، ثم 2018، ثم 2019، ثم 2020، ثم 2021، ثم 2022 ولايزال اليمن يقاتلنا بعشرة بالمئة من قوتها وازداد قوة".

ويحاول الاعلام السعودي اخفاء الانجازات اليمنية بقوله ان اليمنيين لم يحققوا اي انجاز في حربهم مع السعودية، متناسين ان السعودية هي التي هاجمت اليمن وهي التي لم تحقق أي انجاز من هذا الهجوم ومتناسين أيضاً الهجمات اليمنية التي انتشرت صورها علی مواقع التواصل عن استهداف شركة ارامكو النفطية وغيرها.

وأكد عضو المجلس السياسي لحركة انصار الله، محمد البخيتي:" الشعب اليمني يعيش ازمة خانقة بسبب منع دول العدوان لدخول المشتقات النفطية والغاز المنزلي بالتالي الهدف من هذه الضربات، هو رفع الحصار عن اليمن وانا اؤكد للجميع ان هذه الضربات ستتوالی وستتزايد بشكل كبير وتصاعدي لضرب كل المنشآت النفطية السعودية حتی يتم رفع الحصار وهذا حق مشروع للشعب اليمني".

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6102318

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