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إخفاق قادة الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على وضع سقف لأسعار الطاقة

إخفاق قادة الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على وضع سقف لأسعار الطاقة
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أخفق قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لأسعار الغاز والكهرباء، حيث كانت ألمانيا وهولندا من بين الدول التي تعارض القيام بتدخل رئيسي في السوق.

العالم - أوروبا

وحاول زعماء التكتل الـ 27 إيجاد حل وسط لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة بعد ضغط كبير من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان في اليوم الثاني من قمتهم المنعقدة في بروكسل.

وتخشى المجموعة المعارضة للتدخل إقدام موردي الطاقة على بيعها في أماكن أخرى حال تدني الأسعار بشكل كبير.

وقادت إسبانيا، التي شهدت تقلبات كبيرة في أسعار الطاقة، المعسكر الآخر الذي يريد إصلاح سوق الطاقة في التكتل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن الذراع التنفيذي للتكتل سيطرح خيارات لعملية حساب أسعار الطاقة في مايو المقبل.

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