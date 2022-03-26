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وزيرة الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على الصين 'ليس ضروريا' في هذه المرحلة

وزيرة الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على الصين 'ليس ضروريا' في هذه المرحلة
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن فرض عقوبات على الصين "ليس ضروريا أو مناسبا في هذه المرحلة"، فيما تأمل واشنطن ألا يدعم العملاق الآسيوي الجهد الحربي الروسي.

العالم - الأميركيتان

وصرحت الوزيرة في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية "لا أعتقد أن ذلك ضروري أو مناسب في هذه المرحلة".

وأشارت يلين إلى النقاشات التي أجراها كبار مسؤولي الإدارة مع الصين "للتأكد من أنهم يفهمون موقفنا".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه الخميس إن لديه "آمالا كبيرة" في ألا تساعد بكين موسكو.

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية "سنكون قلقين للغاية إذا زودوا روسيا بالأسلحة، أو إذا حاولوا الالتفاف على العقوبات التي فرضناها ضد النظام المالي الروسي والبنك المركزي".

وتابعت جانيت يلين "لا نتوقع حدوث ذلك في هذه المرحلة. ونريد حقا التأكد من فهمهم لهذا الوضع المعقد الذي يواجهونه".

بالعودة إلى التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، حذرت المسؤولة أيضا من أن تصاعد الأسعار في محطات الوقود يمكن أن يستمر، وقالت إنه "من الممكن أن ترتفع أكثر".

وأكدت "نحن نبذل قصارى جهدنا للعمل مع شركائنا لضمان إمدادات عالمية كافية، ولضمان تزويد جيد لأوروبا بالنفط والغاز الطبيعي، ولحماية المستهلكين الأمريكيين قدر الإمكان".

وأردفت قائلة "لكن عندما يواجه الاقتصاد الحادي عشر عقوبات بسبب سلوكه الفظيع في أوكرانيا، فإن هناك تداعيات حتمية".

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