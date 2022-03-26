اليمن.. صمود أسطوري أمام الهيمنة العالمية

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الخبير العسكري اللواء عبد الله الجفري ان صمود الشعب اليمني هو صمود اسطوري منذ ثمانية أعوام أمام أكبر عدوان همجي وبربري ليس له مثيلا.

وأضاف ان ما يميز العدوان هو انه من أكبر دول العالم غنى ودعم لوجستي وداعم للإرهاب، مؤكدا ان الصمود الإسطوري للشعب اليمني جاء بفضل من الله والإيمان المطلق بقضيتهم في الدفاع عن السيادة والأرض.

اللواء عبد الله الجفري أضاف ان أبناء الشعب اليمني اليوم يسطرون أروع الملاحم وأعظم التضحيات والانتصارات في مواجهة العدوان السعودي الاماراتي الاميركي وذلك من خلال المعاناة التي عاشوها بعد تدمير كافة قدراتهم العسكرية بما فيها الاسلحة الاستراتيجية والتقليدية واستهداف المطارات والموانئ وشبكات الرادارات ومنصات الصواريخ وغرف العمليات ومخازن الاسلحة، مؤكدا انهم اليوم استطاعوا ان يصنعوا الصواريخ والطائرات المسيرة كأسلحة استراتيجية والتي غيرت المعادلة وقواعد الاشتباك العسكري.

من جهتها قالت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان فيوليت داغر ان الشعب اليمني صمد وأعطى الدليل والبرهان لخلق صمود اسطوري أمام عدوان همجي بمعنى الكلمة.

وبشأن الدعم الاميركي لدول تحالف العدوان قالت فيوليت داغر ان الولايات المتحدة موجودة لتغطي عورة الصهيوني الذي يتحكم بالعالم.

وأضافت ان المخطط الغربي هو جمع ثروات العالم ووضع اليد على كل ما يستطيعون نهبه وسلبه من الشعوب الآمنة.

بدوره قال الاعلامي اليمني عبد الحافظ معجب ان العدوان على اليمن يؤكد حالة العداء بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الاميركية.

وأكد ان اعلان الحرب من واشنطن في الوقت الذي كان فيه عادل الجبير سفيرا للسعودية في الولايات المتحدة هو كان تأكيدا بأن الراعي الرسمي للعدوان هي الولايات المتحدة الاميركية ولولا الموافقة والرعاية الاميركية لما كانت السعودية استطاعت ان ترتكب هذه المجازر والجرائم.

عبد الحافظ معجب اضاف انه عندما تضع النقاط على الحروف وعندما يكون الشعب اليمني على دراية كاملة بمن هو المعتدي وان اميركا هي من يقتل الشعب اليمني، فهذا يؤسس لمواجهة قادمة بين اليمني والاميركي مؤكدا ان الوثائق اثبتت بان الولايات المتحدة كانت تقوم برعاية مباشرة للنظام السابق في حروب صعدة وبمقتل الشهيد حسين بدر الدين الحوثي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

عبد الحافظ معجب - اعلامي يمني

اللواء عبد الله الجفري - خبير عسكري

فيوليت داغر - رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان