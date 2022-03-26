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لبنان..أهالي ضحايا إنفجار المرفأ إلى الأمم المتحدة

لبنان..أهالي ضحايا إنفجار المرفأ إلى الأمم المتحدة
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

يدرس أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت مع بعض الحقوقيين المختصّين بالقانون الدولي إمكانية اللجوء إلى الأمم المتحدة لعرض قضيتهم والمطالبة بإرسال لجنة لتقصّي الحقائق تعمل بالتوازي والتنسيق مع القضاء اللبناني.

العالم - لبنان

ووفق المعلومات المتوافرة لموقع «لبنان ۲۴»، فإن بعض الحقوقيين الذين تمت الإستعانة بهم لأخذ المشورة نصحوا الأهالي بالتواصل مع دولة تُعنى بحقوق الإنسان لكي تأخذ المبادرة وتتبنى الموضوع تمهيدًا لطرحه في الأمم المتحدة.

ويبدو أن كندا هي من بين الدول التي يمكن أن يُطلب منها تبنّي هذه القضية، خصوصًا أنه سبق لها أن تبّنت قضايا مماثلة.

يذكر ان انفجار كمية هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، أدى إلى كارثة في العاصمة بیروت وأسفر عن أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى وتدمير أكثر من نصف العاصمة.

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