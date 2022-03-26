حزام الأسد يكشف سبب لجوء اليمنيين لضرب السعودية

العالم - خاص بالعالم

وقال حزام الأسد في حديث لقناة العالم الاخبارية رأينا خلال هذه الاعوام بأن العدو السعودي لايرعوي في استهداف الشعب اليمني والفتك بالنساء والاطفال الا بقوة السلاح.

وأضاف ان هذه المسألة حتمت علی الشعب اليمني أن يطور السلاح وقدراته علی مختلف المستويات الكمية والنوعية من أجل استهداف العدو، حتی يرعوي وينزاح عن مآلاته ومساراته العدائية ويلجأوا الی طاولة المفاوضات والحوار.

وأكد ان لجوء العدو الی السلام ومسارات السلام سينعكس سلاماً عليه وبلده ولكن اذا طالت اعتداءاته واستمرت، سينعكس ذلك علی أمنه واقتصاده ومشاريعه وخططه التي يصفها بالعشرية وطموحة.