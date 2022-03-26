وزير الدفاع الروسي: قواتنا النووية على أهبة الاستعداد

العالم - روسيا

وقال وزير الدفاع الروسي إن أولويتنا هي إبقاء القوات النووية على أهبة الاستعداد.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، أن القوات الروسية غير مستعدة لشن عمليات في المناطق الحضرية، وأنها تفضل استخدام القصف العشوائي.

وكشفت الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تواصل حصار مدن رئيسية في أوكرانيا منها خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول.

وظهر شويغو، لفترة وجيزة في وسائل الإعلام الرسمية، يوم الخميس الماضي، ضمن اجتماع لكبار المسؤولين بعد اختفائه عن الأنظار منذ نحو أسبوعين خلال غزو أوكرانيا.

ويشرف شويغو، وهو حليف مقرب للرئيس فلاديمير بوتين، على الحرب التي تصفها روسيا بأنها عملية عسكرية خاصة؛ لكن الوزير لم يظهر على الملأ منذ 11 مارس، مما أثار تكهنات حول مكان وجوده.

وظهر شويغو 66 عاما اليوم على جزء من شاشة التليفزيون يظهر فيه كبار المسؤولين، بينما ظهر بوتين في الجزء الآخر متحدثا إلى مجلس الأمن القومي الروسي عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، وذلك في لقطات بثتها وكالة الإعلام الروسية.

وبثت وكالة الإعلام الروسية لقطات مقربة لشويغو في الركن العلوي الأيسر من شاشة يشاهدها بوتين، ولم يتضمن المقطع المصور أصواتا، كما لم يظهر شويغو في المقطع وهو يتحدث.