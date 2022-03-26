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شاهد.. احداثيات خطيرة في السعودية تقع بيد اليمنيين

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

حذر الخبير العسكري عابد محمد الثور السعودية من تصعيد الهجمات اليمنية خلال الايام التالية.

العالم - خاص بالعالم

وقال عابد الثور في حديث لقناة العالم ان السعودية اليوم وقعت في مأزق كبير جعلها عاجزة عن مواجهة التحدي وأصبحت تشكو وتبكي للعالم بأنها تواجه ضربات يمنية لاتستطيع مواجهتها.

وأكد ان هذه الضربات هي رسالة مهمة للعدوان السعودي علی اليمن ان العام الثامن من العدوان سوف يكون بنفس هذه القدرة بل وستتعاظم الضربات ضد النظام السعودي.

وأوضح ان اليمنيين يملكون عدة خيارات في جعبتهم وسيد هذه الخيارات هو الخيار العسكري حيث بدأت العام الثامن من العدوان بعملية كسر الحصار الثالثة.

وأكد ان عملية كسر الحصار الثالثة حملت نوعية جديدة من الاسلحة والاهداف.

وبيّن ان القوات المسلحة اليمنية حذرت في بيانها انها حصلت علی احداثيات هامة لايتوقعها النظام السعودي فعلی السعودية ان تدرك بأن العمليات القادمة ستكون اكثر بكثير مما حصلت في عملية كسر الحصار الثالثة وان الاهداف القادمة ستكون محيرة للنظام السعودي وسيفشل النظام السعودي علی ادارة المعركة.

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