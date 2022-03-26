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أسوء موقف واجهه الأمين العام السابق للأمم المتحدة

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

وصف الناشط السياسي والاعلامي اليمني د.عبدالرحمن راجح، الحرب السعودية علی اليمن بأنها أكبر حرب غيراخلاقية في حروب العالم.

العالم - خاص بالعالم

وقال د. راحج في حديث لقناة العالم ان الحروب هي بلا اخلاق لكن العدوان السعودي والحرب علی اليمن، لاتضاهيها أية حرب، فلم تراعی فيها أي قوانين وأي اخلاق.

وأكد ان المجتمع الدولي اطلق السعوديون كالوحوش والسباع في اليمن لينهشوا اليمنيين دون أي مبرر.

وانتقد ازدواجية معايير المجتمع الدولي في التعامل مع الحروب مشيراً الی تباكي المجتمع الدولي علی اوكرانيا، دون أي انتباه لما يجري في اليمن.

وبيّن راجح ان السعودية قصفت المدنيين وقتلت الاطفال ودمرت المطار في بداية عدوانها علی اليمن لكن المال السعودي والخليج كمم أفواه المؤسسات الدولية.

وأشار الی تصنيف السعودية في قائمة العار لقتلة الاطفال، ثم اخراج السعودية من هذه القائمة مؤكداً انه عندما سئل الأمين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون عن أسوء موقف واجهه خلال عمله قال ان اسوء موقف كان اخراج السعودية من قائمة العار.

وأكد د. راجح ان اليمن شهد الاف المجازر التي ارتکبتها السعودية، بحيث لايوجد كيلومتر في اليمن لم ترتكب فيه السعودية مجزرة وقد وصل عدد الضحايا منذ بدء العدوان الی نصف مليون يمني.

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