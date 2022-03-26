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الإطار التنسيقي يرسل رؤساء أربع كتل لمتابعة جلسة البرلمان لانتخاب رئيس العراق

الإطار التنسيقي يرسل رؤساء أربع كتل لمتابعة جلسة البرلمان لانتخاب رئيس العراق
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أرسل الإطار التنسيقي العراقي، رؤساء أربع كتل لمتابعة آليات إقامة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان.

العالم - العراق

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الإطار التنسيقي أرسل رؤساء أربع كتل في البرلمان لمتابعة آليات إقامة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من عدمه".

وأضاف المراسل أن "وفد الإطار التنسيقي ضمن النائب أحمد الأسدي والنائب بهاء النوري والنائب فالح الساري والنائب مصطفى الخزعلي".

وكانت دخلت هيئة الرئاسة إلى قاعة مجلس النواب ووجهت بقرع جرس مجلس النواب إيذانا بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مبيناً أن رئيس مجلس النواب بدأ بقراءة أسماء الحاضرين من أعضاء المجلس.

وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد عقدت اجتماعاً بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

كما عقد اجتماع ثلاثي بين التيار الصدري وكتلة الجيل الجديد وكتلة امتداد النيابية.

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