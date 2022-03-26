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حماس ترحب بتصريحات أمير قطر حول معاناة الشعب الفلسطيني

حماس ترحب بتصريحات أمير قطر حول معاناة الشعب الفلسطيني
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، بتصريحات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأخيرة، التي طالب فيها بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين، الذين يتعرضون لظلم الاحتلال واضطهاده منذ عشرات السنين.

العالم- فلسطين

وقال رئيس الدائرة السياسية في الحركة بغزة، باسم نعيم: إن "تصريحات الشيخ تميم مرحب بها، ونتمنى أن تجد آذانا صاغية على مستوى المجتمع الدولي".

وأضاف أن "هذه الرسالة القطرية يتم التأكيد عليها في كل محفل دولي، لتذكير العالم بحجم الظلم الذي يقع على الشعب الفلسطيني، وبازدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي، التي رأيناها في أوضح صورها بالموقف من الأزمة الروسية- الأوكرانية".

وأوضح نعيم أنه "في الوقت الذي هبّ العالم ليدافع فيه عن أوكرانيا، وليتحدث عن سيادة الدول وحق الشعوب في المقاومة؛ نجده في نفس الوقت يعطي الغطاء للعدو الصهيوني؛ ليحرم شعبنا من حقوقه الأساسية والأصيلة، ويتهم مقاومته بالإرهاب".

وكان أمير دولة قطر قد أكد، اليوم السبت، أن "العداء للسامية يستخدم بشكل خاطئ ضد منتقدي سياسات (إسرائيل)، ما يضر بالصراع ضد العنصرية".

وقال الامير تميم، خلال افتتاح "منتدى الدوحة 20": "أذكركم بملايين الفلسطينيين الذين يعانون من الاحتلال الإسرائيلي والتجاهل الدولي منذ أكثر من سبعة عقود".

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