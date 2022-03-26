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الدفاع الروسية تنفي إستدعاء الروس الخاضعين للاحتياط

الدفاع الروسية تنفي إستدعاء الروس الخاضعين للاحتياط
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن العديد من المواطنين الروس الخاضعين للاحتياط تلقوا استدعاءات كاذبة عبر الهاتف إلى شعب التجنيد.

العالم - روسيا

وذكر اللواء، للصحفيين اليوم السبت أن المخابرات الأوكرانية تقف وراء هذه المكالمات الهاتفية.

ووفقا له، خلال الأيام القليلة الماضية، تلقى العديد من المواطنين الروس مكالمات هاتفية مشبوهة، طلب منهم خلال تسجيل صوتي مراجعة شعب التجنيد بخصوص استدعائهم للخدمة الاحتياطية في الجيش.

وشدد الجنرال على أن كل هذه المكالمات المزيفة تأتي من أراضي أوكرانيا، وهي لا تتوافق إطلاقا مع الواقع، وليست سوى تحريض رخيص من جانب المخابرات الأوكرانية.

وأكد كوناشينكوف أن وزارة الدفاع الروسية لم تقم باستدعاء أحد إلى شعب التجنيد ولا تخطط بتاتا لاستدعاء أي مواطن خاضع للاحتياط.

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الدفاع الروسية تنفي إستدعاء الروس الخاضعين للاحتياط