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"كييف": حصلنا على وعود إضافية من واشنطن

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف حصلت على وعود إضافية من الولايات المتحدة حول كيفية تطوير التعاون الدفاعي.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال كوليبا للصحفيين في العاصمة البولندية وارسو، اليوم السبت: "لقد تلقينا وعودا إضافية من الولايات المتحدة بشأن كيفية تطوير تعاوننا الدفاعي".

وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع في وارسو مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف.

وقال بيان لمجموعة من الصحفيين: "جلس الرئيس على طاولة بيضاء طويلة بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن مقابل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف".

يذكر أن بايدن يقوم بزيارة تستغرق يومين لبولندا بعد زيارة بروكسل، حيث شارك في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي وقمة لرؤساء دول مجموعة السبع والمجلس الأوروبي.

في وقت سابق، أفيد أن الرئيسين الأمريكي والبولندي جو بايدن وأندريه دودا التقيا في مدينة رزيسزو البولندية.

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