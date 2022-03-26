اعدام العشرات دفعة واحدة.. سلوك الطغاة المنقرضين!

خاص بالعالم

ازمات النظام السعودية الخارجية واضحة وظاهرة للعيان، من مشاكله مع امريكا ومصائبه مع اليمن ومصائبه في السياسة الخارجية.

اما ازماته الداخلية فقد تمخضت في الاسبوع الماضي عن جريمة يندى لها الجبين لم تحدث مثلها ايام الاعدامات بالمقصلة، ولا التعليق بالمشانق، اعدام عشرات الاشخاص دفعة واحدة، وكأننا نرى عصور ما قبل التاريخ، من بينهم 41 شاباً من مدينة القطيف وكل جريمتهم انهم معارضين للنظام السعودي، ما يعد بانه نظام مأزوم وليس عنده حدود ولا ضوابط، هذا سلوك كل الطغاة المنقرضين.

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